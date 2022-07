Lotito: «Non c’è una questione Acerbi»

Claudio Lotito ha parlato al termine del Consiglio Federale di oggi. Queste le parole del presidente della Lazio

Claudio Lotito ha parlato al termine del Consiglio Federale di oggi. Le dichiarazioni del presidente della Lazio:

«Lo scorso anno comprammo 6 giocatori, ora siamo arrivati a 14. Acerbi? Non c’è una questione. È un ragazzo perbene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono»