Longhi: «Rinnovo Donnarumma? Difficile, vi spiego Raiola cosa vuole fare»

Bruno Longhi dice la sua sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il club di Via Aldo Rossi, ecco il piano di Raiola

Bruno Longhi ha detto la sua sull’intesa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, commentando tale situazione con un post su Twitter, le sue parole:

«Perché Gianluigi Donnarumma non pare disposto a firmare il rinnovo proposto dal Milan che supera ( bonus campresi) gli 8 milioni di euro? Semplice: perché Mino Raiola, in attesa di Juventus e Paris Saint Germain, ne chiede il 50% in più. Difficile che su queste basi si trovi l’accordo».