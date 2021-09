Liverpool Milan, Garanzini: «Buoni segnali per i rossoneri»

Gigi Garanzini nella sua rubrica “Fuoricampo” per La Stampa, ha parlato delle gare perse da Inter e Milan in Champions

Gigi Garanzini, nella sua rubrica “Fuoricampo” per La Stampa, ha analizzato le sconfitte di Inter e Milan in Champions:

«Ci son serate in cui val la pena rischiare lo strabismo, pur di intercettare quante più immagini possibili dal doppio televisore. In cerca di emozioni forti e finendo per ricavarne di fortissime, perché se a San Siro si giocava assai elegantemente di fioretto a Liverpool i Reds sono partiti all’arma bianca, e per una buona mezzora il Milan non ha letteralmente toccato terra. (…) Poi è arrivato il vero errore della serata rossonera: non capire che quelli sarebbero ripartiti come niente fosse. Il pari di Salah, il controsorpasso di Henderson, un’altra serie di assalti alla maniera del miglior Liverpool. E di qua una superiorità nerazzurra sempre più costante, ma senza ahimè gli strappi di Hakimi e l’immanenza di Lukaku. (…) I nerazzurri possono provare a consolarsi con un girone che rimane abbordabile. I cugini sapevano da prima che i conti veri bisognerà farli con Atletico Madrid e Porto. Eppure la loro sconfitta fa meno male, perché contro un grande Liverpool ha lasciato intravedere anche squarci di crescita».