Liverpool Milan, Antonini: «Quanti rimpianti ad Anfield»

Luca Antonini, ex difensore del Milan, ha commentato a la Gazzetta dello Sport la sconfitta contro il Liverpool in Champions, ecco cosa ha detto:

«Sono tanti i rimpianti per i rossoneri. Dopo i primi 25 minuti è stata una partita da pareggio ma ci sono anche tante note positive come la personalità, le prove della difesa compreso Maignan. Qualificarsi agli ottavi? È il gruppo più duro della Champions ma non è finita qui. Il Milan ha dimostrato di essere tornato dove merita e se la giocheranno fino alla fine».