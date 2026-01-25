Leao a DAZN suona la carica: «Dobbiamo guardare solo a noi stessi»

Leao risponde alle curiosità a lui poste dal team di DAZN nel prepartita di Roma Milan, sfida fondamentale per il destino dei rossoneri

A pochi istanti dal fischio d’inizio del big match all’Olimpico, l’attenzione dei media si è spostata su Rafael Leao, attaccante portoghese dal talento cristallino, celebre per le sue accelerazioni devastanti e il sorriso costante in campo. Intervistato nel pre-gara, il fuoriclasse del Milan ha voluto fare il punto della situazione sul momento della squadra, evidenziando una compattezza interna che va oltre le voci esterne e le critiche.

Secondo il numero 10, il merito della posizione in classifica dei rossoneri va attribuito a un lavoro collettivo che coinvolge la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, allenatore esperto che ha fatto del pragmatismo e della gestione del gruppo i suoi marchi di fabbrica, il club meneghino ha intrapreso un percorso di cambiamento radicale che sta portando i frutti sperati. La sfida contro i giallorossi diventa quindi l’occasione perfetta per dimostrare il valore di un progetto in cui, all’interno di Milanello, tutti credono fermamente.

La gestione dell’infortunio e il nuovo ruolo in campo

Un tema centrale per i tifosi del Diavolo riguarda le condizioni fisiche della stella lusitana. Rafael Leao ha ammesso di convivere con un piccolo fastidio fisico, ma ha sottolineato come questo momento rappresenti per lui una vera e propria “sfida mentale”. Grazie al supporto di uno staff medico di alto livello, il calciatore sta gestendo il problema senza rinunciare a dare il suo contributo, focalizzandosi su una nuova posizione in campo che gli permette di leggere meglio le giocate e di essere più decisivo.

CORSA CONTRO I NERAZZURRI «Noi facciamo la nostra strada, so che c’è molta gente fuori che parla e non ci crede: quest’anno c’è un grande gruppo, un grande allenatore e un grande direttore. Si vede dalla classifica che abbiamo cambiato tante cose. Noi dobbiamo guardare noi stessi e oggi è una bella sfida per far vedere quelli che siamo».

CONDIZIONI FISICHE E RUOLO «È una sfida mentale. Ho cambiato dei metodi e sono in una posizione diversa in campo. Questa sfida mi aiuta a crescere come giocatore, a leggere le giocate. Sono stato più decisivo anche per l’infortunio: lo stiamo gestendo bene, lo staff e tutti stanno lavorando molto bene: tra poco tornerò al 100%».

Fonte: DAZN