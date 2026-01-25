Allegri a DAZN: «Dovremo giocare bene tecnicamente alle spalle dell’avversario»

Allegri analizza le insidie del match e le rotazioni a centrocampo, con un occhio attento alla classifica dopo il successo dei bianconeri

A pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida tra giallorossi e rossoneri, Massimiliano Allegri — allenatore toscano noto per il suo pragmatismo e la grande capacità di lettura dei momenti della partita — ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il tecnico ha sottolineato l’importanza della precisione tecnica per superare la pressione della squadra di casa, guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico piemontese celebre per il suo gioco aggressivo e la marcatura a tutto campo.

L’allenatore del Milan ha evidenziato come affrontare formazioni che adottano un sistema difensivo orientato sull’uomo richieda lucidità e movimenti coordinati. La strategia del Diavolo sarà incentrata sulla capacità di eludere la pressione diretta per colpire negli spazi lasciati scoperti dalla retroguardia capitolina.

La fiducia a Ricci e il ruolo di Modric

Un punto focale dell’intervista ha riguardato la scelta di schierare dal primo minuto Samuele Ricci, giovane centrocampista azzurro apprezzato per la pulizia nel palleggio e l’intelligenza tattica. Il suo inserimento non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza di equilibrio tattico per favorire il raggio d’azione di Luka Modric, fuoriclasse croato e Pallone d’Oro, faro del centrocampo per visione e qualità tecnica.

Secondo il mister, la presenza dell’ex Torino permette ai meneghini di avere maggiore fluidità. Il tecnico ha spiegato come Ricci si esprima attualmente al meglio nel ruolo di mezzala, garantendo quella copertura necessaria affinché il numero 10 possa agire da vertice basso con maggiore serenità, nonostante la probabile marcatura a uomo che lo attende, simile a quanto già visto nell’ultimo match contro il Lecce.

PRESSIONE E AVVERSARIO «Dovremo essere bravi. Quando giochi contro le squadre uomo su uomo, devi essere molto bravo a giocare tecnicamente e giocare alle spalle dell’avversario. Sono bravi e sono in buon momento, dovremo stare attenti».

SCELTA DI RICCI «È in un buon momento, più o meno tutti stanno bene: dei centrocampisti è quello più vicino a Modric e gli dà un po’ più di libertà che può fare il vertice basso con più tranquillità. Momentaneamente fa molto meglio la mezzala che il centrale davanti la difesa».

SENSAZIONI ALL’OLIMPICO E LA CLASSIFICA – «La vita è bella perché è fatta di episodi e di combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, cercheremo di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti. Ha vinto la Juve e lì dietro si sono raggruppate. Ci vuole molta calma».

MARCATURA PER MODRIC – «Credo più o meno la stessa cosa del Lecce. Quando è entrato alla fine la prima cosa che hanno fatto è marcarlo a uomo. Bisogna essere bravi con gli altri a creare gioco».