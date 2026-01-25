Formazioni ufficiali Roma Milan, le scelte dei tecnici per il big match dell’Olimpico

Formazioni ufficiali Roma Milan, sono ora pubbliche le scelte di Allegri e Gasperini per la sfida in programma questa sera allo Stadio Olimpico

La Roma si presenta davanti al proprio pubblico con una formazione a trazione anteriore, figlia della filosofia di Gian Piero Gasperini. I padroni di casa puntano sulla solidità di Svilar tra i pali, protetto da un terzetto difensivo guidato dall’esperienza di Mancini. In mezzo al campo, la dinamicità di Koné e la fisicità di Cristante avranno il compito di fare da schermo e rilanciare l’azione per la fantasia di Dybala, fuoriclasse argentino soprannominato la Joya per la sua eleganza palla al piede, che agirà a supporto dell’unica punta.

La risposta di Allegri per il Diavolo

Il Milan risponde con un assetto solido e compatto, tipico dell’impostazione di Massimiliano Allegri. I rossoneri si affidano ai riflessi di Maignan, mentre in difesa spazio alla fisicità di Tomori e alla crescita costante di Gabbia. La vera novità è a centrocampo, dove il veterano Modric, leggenda del calcio mondiale e maestro dei ritmi di gioco, è chiamato a orchestrare la manovra insieme a Rabiot. In attacco, gli ospiti si affidano all’estro di Leao, esterno portoghese devastante nell’uno contro uno, pronto a innescare la velocità di Nkunku per colpire la retroguardia capitolina.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri