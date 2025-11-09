Leao Milan, parole da brividi del portoghese per il suo tecnico: «Parliamo tanto di vita e…». Le ultimissime notizie

Nonostante la delusione per il pareggio subito ieri dal Milan contro il Parma, arrivano parole importanti da parte di Rafael Leão nei confronti del suo allenatore, Massimiliano Allegri. L’attaccante portoghese, autore del gol del momentaneo 2-0 su rigore, ha parlato del suo rapporto con il tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Leão ha sottolineato la profondità e l’importanza del legame con l’allenatore rossonero: «Allegri? Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale».

Il talento del Milan ha messo in evidenza la capacità di Allegri non solo tattica, ma anche umana, nella gestione del gruppo, specialmente dei calciatori più giovani: «Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante».

Le parole di Leão confermano la stima e l’armonia che regnano nello spogliatoio rossonero, nonostante i recenti risultati che non hanno soddisfatto le aspettative del mister. La figura di Allegri è vista come un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei talenti del Milan.