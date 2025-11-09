Connect with us

HANNO DETTO

Leao Milan, parole da brividi del portoghese per il suo tecnico: «Parliamo tanto di vita e...»

HANNO DETTO

Parma Milan, Max Allegri non ci sta: «Palla da buttare in tribuna a fine primo tempo! Sono due punti che...»

HANNO DETTO

Pellegrino a TL: «Il Parma ha dimostrato di poter giocare queste partite. Voci sul Milan? Fanno piacere ma posso dire solo questa cosa»

HANNO DETTO

Gabbia a Milan Tv: «Lasciati per strada due punti che ci devono servire da lezione. Problema con le piccole? Per me la spiegazione è questa»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Le partite cambiano in un attimo, dovevamo battagliare ma siamo stati troppo passivi. Molto arrabbiato per i due gol presi. Su Pulisic-Leao e il derby...»

HANNO DETTO

Leao Milan, parole da brividi del portoghese per il suo tecnico: «Parliamo tanto di vita e…»

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

Leao

Leao Milan, parole da brividi del portoghese per il suo tecnico: «Parliamo tanto di vita e…». Le ultimissime notizie

Nonostante la delusione per il pareggio subito ieri dal Milan contro il Parma, arrivano parole importanti da parte di Rafael Leão nei confronti del suo allenatore, Massimiliano Allegri. L’attaccante portoghese, autore del gol del momentaneo 2-0 su rigore, ha parlato del suo rapporto con il tecnico ai microfoni di Sky Sport.

Leão ha sottolineato la profondità e l’importanza del legame con l’allenatore rossonero: «Allegri? Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale».

Il talento del Milan ha messo in evidenza la capacità di Allegri non solo tattica, ma anche umana, nella gestione del gruppo, specialmente dei calciatori più giovani: «Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante».

Le parole di Leão confermano la stima e l’armonia che regnano nello spogliatoio rossonero, nonostante i recenti risultati che non hanno soddisfatto le aspettative del mister. La figura di Allegri è vista come un punto di riferimento fondamentale per la crescita dei talenti del Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.