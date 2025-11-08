News
Pagelle Parma Milan: Leao gara da leader, Nkunku fallisce ancora
Pagelle Parma Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match del Tardini
TOP: Leao
FLOP: Nkunku
Maignan 6.5: Ci vogliono anche le sue mani
De Winter 5.5: Mostra segni di insicurezza – 87′ Athekame sv
Gabbia 6: Senza grosse sbavature
Pavlovic 5.5: Abbastanza confusionario
Saelemaekers 6.5 – Gol e rigore procurato, ma si mangia il 2-3
Fofana 5.5: Impreciso in diverse occasioni
Modric 6.5: Anche quando è opaco è uno dei migliori
Ricci 5.5: Buon primo tempo, nella ripresa sparisce – 70′ Pulisic 5.5: Si divora un gol fatto
Estupinan 5: L’ingenuità sul gol di Bernabè è grave anche se nel secondo tempo evita un gol – 70′ Bartesaghi 6: Buon ingresso
Nkunku 5: Molto male, movimenti sbagliati e giocate non utili – 60′ Loftus-Cheek 5.5: Non si vede molto
Leao 7: Gol e gara da leader