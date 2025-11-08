Connect with us

News

Pagelle Parma Milan: Leao gara da leader, Nkunku fallisce ancora

News

Parma Milan 2-2: rossoneri rimontati e stoppati al Tardini

News

Moviola Parma Milan: gli episodi dubbi del match

News

Gasperini batte tutti, la Serie A ha preso la sua decisione: è arrivato l'annuncio!

News

Parma Milan, striscione dei tifosi di casa: applaudono i milanisti. Svelato quanto accaduto al Tardini

News

Pagelle Parma Milan: Leao gara da leader, Nkunku fallisce ancora

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Leao

Pagelle Parma Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo il match del Tardini

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo il match contro il Parma

TOP: Leao

FLOP: Nkunku

Maignan 6.5: Ci vogliono anche le sue mani

De Winter 5.5: Mostra segni di insicurezza – 87′ Athekame sv

Gabbia 6: Senza grosse sbavature

Pavlovic 5.5: Abbastanza confusionario

Saelemaekers 6.5 – Gol e rigore procurato, ma si mangia il 2-3

Fofana 5.5: Impreciso in diverse occasioni

Modric 6.5: Anche quando è opaco è uno dei migliori

Ricci 5.5: Buon primo tempo, nella ripresa sparisce – 70′ Pulisic 5.5: Si divora un gol fatto

Estupinan 5: L’ingenuità sul gol di Bernabè è grave anche se nel secondo tempo evita un gol – 70′ Bartesaghi 6: Buon ingresso

Nkunku 5: Molto male, movimenti sbagliati e giocate non utili – 60′ Loftus-Cheek 5.5: Non si vede molto

Leao 7: Gol e gara da leader

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.