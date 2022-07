Milan Leao brilla in campo, sul rinnovo invece...

Nell’amichevole contro il Wolfsberger Leao ha trovato il primo gol personale di questa stagione. Sul rinnovo con il Milan..

Nell’amichevole contro il Wolfsberger Leao ha trovato il primo gol personale di questa stagione. Ma se da una parte vola in campo, lo stesso non si può dire dal punto di vista del mercato.

Come riportato da Calciomercato.com non è all’orizzonte il pericolo di un partenza imminente, nonostante dall’estero qualche interessamento sia arrivato – soprattutto il Chelsea -, ma il rinnovo è un discorso che non decolla e non sembra destinato a farlo nel breve periodo. Perché il giocatore deve ancora chiudere la questione con lo Sporting, ma anche perché il Milan ha in questo momento altre priorità, con Maldini e Massara concentrati sul fronte De Ketelaere.