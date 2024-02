Leao potrebbe essere stufo del Milan! Clamorosa rivelazione sul portoghese

Leao potrebbe essere stufo del Milan! Arriva questa clamorosa rivelazione sull’attaccante portoghese: i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato una clamorosa indiscrezione sul calciomercato Milan e, più in particolare, su Rafael Leao. Il portoghese è stato più volte fischiato e messo al centro della critica dai tifosi per un rendimento molto altalenante.

Rafa sorride come al suo solito ma in futuro potrebbe presto stufarsi di questo ambiente. Per questo, con il PSG che lo corteggia per il post Mbappé, sono tutt’altro che da escludere possibili novità nei prossimi mesi.