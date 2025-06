Leao, svolta sul calciomercato: Milan stai attento! Accadrà da domani

Condividi via email

Leao, Milan stai attento. Da domani entra in gioco la clausola rescissoria dell’attaccante portoghese

La clausola rescissoria di Rafael Leão, uno degli asset più preziosi del Milan, diventerà operativa a partire da martedì 24 giugno. Questa disposizione contrattuale stabilisce che qualsiasi club intenzionato ad acquisire le prestazioni dell’esterno portoghese senza intavolare una trattativa diretta con il Milan, dovrà versare la considerevole somma di 175 milioni di euro.

L’attivazione di tale clausola rappresenta un momento cruciale per il futuro di Leão e, di riflesso, per la strategia di mercato del Milan. Con questo meccanismo, il destino del giocatore non dipenderebbe più esclusivamente dalla volontà del club rossonero di cederlo, ma dalla capacità di un potenziale acquirente di onorare l’ingente cifra. La somma di 175 milioni di euro è una delle più alte presenti nel panorama calcistico europeo, a testimonianza del valore che il Milan attribuisce al suo numero dieci e della sua volontà di blindare il talento lusitano.

Storicamente, le clausole rescissorie sono strumenti a doppio taglio: se da un lato garantiscono al club una base economica elevatissima in caso di cessione, dall’altro mettono il giocatore in una posizione di maggiore controllo sul proprio futuro, soprattutto in presenza di interessi da parte di top club con notevole disponibilità finanziaria. Squadre della Premier League o del Paris Saint-Germain, spesso accostate al nome di Leão, sono tra le poche realtà che potrebbero teoricamente permettersi un investimento di tale portata.

Il Milan, dal canto suo, ha sempre ribadito la volontà di trattenere Leão, considerandolo un elemento insostituibile per il progetto tecnico. L’attivazione della clausola, pur non significando necessariamente un addio, apre un periodo di potenziale incertezza fino alla chiusura della finestra di mercato, con gli occhi puntati su eventuali offerte “monstre” che potrebbero mettere alla prova la solidità del legame tra il giocatore e il club di Via Aldo Rossi.