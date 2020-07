Lazio-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Lazio-Milan, ultime e probabili formazioni

LAZIO – Emergenza attacco per Simone Inzaghi, che dovrà rinunciare a Caicedo e Immobile, entrambi squalificati. Davanti giocherà Correa, appoggiato alle sue spalle da Luis Alberto. Nel 3-5-1-1 spazio in difesa a Patric (in ballottaggio con Bastos), Acerbi e Radu. In mediana agiranno Milinkovic, Cataldi e Parolo, mentre sulle fasce ci saranno Lazzari e Jony. Tra i pali invece Strakosha.

MILAN – Confermato il 4-2-3-1. Pioli dovrà rinunciare sicuramente a Castillejo, uscito per infortunio contro la SPAL, e forse anche a Theo Hernandez. Il francese però ha rimediato solamente una forte contusione alla tibia e potrebbe essere recuperato per il match. Torna Conti sulla fascia destra della difesa, come rientra Kjaer in mezzo al fianco di Romagnoli. Confermatissima la coppia in mediana composta da Kessie e Bennacer. Al posto di Castillejo potrebbe ricevere fiducia Saelemaekers dopo la buona prestazione di mercoledì. Sulla fascia opposta agirà Calhanoglu, mentre davanti ci sarà Rebic. Dovrebbe partire dalla panchina Ibrahimovic, ma le prossime ore potrebbero riservare sorprese. Nel ruolo di trequartista al momento Bonaventura è favorito su Paquetà.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa. All.: Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

Lazio-Milan, i precedenti con Calvarese

Arbitro Lazio-Milan: è Giampaolo Calvarese il direttore di gara designato a dirigere il match di domani sera tra Lazio e Milan allo stadio Olimpico di Roma. A coadiuvare il fischietto di Teramo ci saranno Peretti e Bindoni, quarto uomo Guia. Al Var Rocchi e Carbone. Sono 15 i precedenti tra Calvarese e il Milan, bilancio positivo con i rossoneri che hanno ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Altrettanto positivi i precedenti tra Calvarese e la Lazio come testimoniato dalle 15 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte nei 22 match.