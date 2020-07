SPAL-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

SPAL-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventinovesima gara di Serie A

SPAL-Milan: ventinovesima giornata di campionato, i rossoneri scenderanno in campo a Ferrara ospiti degli uomini di Di Biagio. Le due vittorie, entrambe convincenti, ottenute contro Lecce e Roma in questa ripresa di stagione hanno dato una nuova e quasi inaspettata linfa vitale a Romagnoli e compagni, che lotteranno con più convinzione per la conquista di un posto in Europa. Ad ospitare gli uomini di Pioli ci sarà una SPAL ultima in classifica a quota 18 punti. SPAL-Milan live: la sconfitta per 3-1 contro il Napoli certo non aiuta il morale dei ferraresi, che avranno comunque l’obbligo di tentare in ogni modo di inseguire la salvezza (distante ora 8 punti).

SPAL-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 21:45

SPAL-Milan, le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

SPAL – Mister Di Biagio dovrà fare a meno degli indisponibili Zukanovic, Di Francesco, Berisha e dello squalificato Felipe. 4-4-2 per i ferraresi: Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca costituiranno la linea difensiva a protezione della porta occupata da Letica. Mediana affidata alla coppia Valdifiori-Dabo, mentre sulle fasce agiranno D’Alessandro e Valoti. Coppia d’attacco invece sarà composta dall’ex rossonero Petagna e da Cerri.

MILAN – Confermatissimo il 4-2-3-1 per Pioli. Il tecnico rossonero potrà contare probabilmente sul ritorno a disposizione di Zlatan Ibrahimovic, che però si accomoderà in panchina. E’ previsto un turnover massiccio per questo match: Calabria potrebbe prendere il posto di Conti sulla destra, mentre Gabbia potrebbe far rifiatare Kjaer, che contro i giallorossi era sceso in campo stringendo i denti. Confermatissima la coppia Bennacer-Kessie. Sulla fascia destra della trequarti Saelemaekers potrebbe prendere il posto di Castillejo e Paquetà invece quello di Bonaventura.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (4-4-2) – Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Valdifiori, Dabo, Valoti; Cerri, Petagna. All.: Di Biagio.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Paquetà, Leao; Rebic. All.: Pioli.

SPAL-Milan, i precedenti con Mariani

Spal-Milan, è Maurizio Mariani l’arbitro designato per dirigere il match in programma mercoledì alle 21.45 dei rossoneri a Ferrara. A coadiuvare il fischietto di Aprilia ci saranno Costanzo e Vecchi, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al Var Pairetto e Mondin. Precedenti positivi per il Milan con Mariani: 8 gare con 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte; stesso numero di precedenti anche per la Spal che però ha un bilancio decisamente peggiore: 1 vittoria, 1 pareggio e ben 6 sconfitte.