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Lazio Milan 1-0: Isaksen frena i rossoneri che scivolano -8
Lazio Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 29a giornata di Serie A in programma alle 20:45
Alle 20:45 in campo allo stadio Olimpico, Lazio-Milan, match valido per la 29a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Lazio Milan: sintesi e moviola
Finisce qui
90+6′ Espulso Sarri
76′ – Il Milan trova il gol con Athekame, ma è fallo dell’esterno rossonero che in mischia da corner si aiuta con il braccio prima della conclusione al volo in girata che aveva battuto Motta.
73′ – Motta dice no a Nkunku!
72′ – Alta la conclusione al volo di Athekame su assist di Saelemakers. Nessun rigore per l’eventuale rigore sul contatto con Taylor dopo la conclusione
65′ – Conclusione alta di Modric dal vertice dell’area piccola.
54′ – Maignan salva su Estupinan! Cross di Taylor e retropassaggio di testa del terzino ecuadoranio che mette in difficoltà il portiere rossonero che in due tempi evita l’autorete.
51′ – MOTTA DUE VOLTE! Pulisic dalla lunetta calcia a giro sul secondo palo, ma trova la risposta del giovane portiere biancoceleste che risponde presente anche sul colpo di testa di Fofana, bloccando la conclusione debole e centrale del francese.
Milan in campo con uno schieramento differente. Al momento è 4-3-3 con Tomori e Estupinan terzini e Pulisic e Saelemaekers ali offensive.
46′ – Parte il secondo tempo!
45+1′ – Si chiude il primo tempo.
35′ – Attacca il MIlan con una conclusione diagonale debole di Leao letta dalla difesa della Lazio che avvia un contropiede in cui Maldini viene lanciato a tu per tu con Maignan, ma dopo aver retto il confronto con De Winter, l’attaccante biancoceleste calcia centrale, graziando i rossoneri.
26′ – GOL DELLA LAZIO! Isaksen lanciato nello spazio da destra, salta Estupinan piazzato male, e sigla l’1-0 per i biancocelesti battendo Maignan con il mancino sul secondo palo.
25′ – TRAVERSA LAZIO! Maldini per Taylor che calcia con potenza verso la porta difesa da Maignan, ma sbatte contro il legno alto! Si salva il Milan.
23′ – Attacca da destra a sinistra il Milan. Cross di Saelemaekers e colpo di testa di Estupinan che anticipa Provstgaard, ma non trova lo specchio.
10′ – La finta di Pavlovic disorienta Provstgaard, ma la conclusione viene respinta in corner da Motta
1′ – Si parte! Il primo possesso del match è per la formazione ospite
Lazio Milan 1-0, IL TABELLINO
Marcatori: 26′ Isaksen (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku.