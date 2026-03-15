Lazio Milan LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 29a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Alle 20:45 in campo allo stadio Olimpico, Lazio-Milan, match valido per la 29a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

Lazio Milan: sintesi e moviola

Finisce qui

90+6′ Espulso Sarri

76′ – Il Milan trova il gol con Athekame, ma è fallo dell’esterno rossonero che in mischia da corner si aiuta con il braccio prima della conclusione al volo in girata che aveva battuto Motta.

73′ – Motta dice no a Nkunku!

72′ – Alta la conclusione al volo di Athekame su assist di Saelemakers. Nessun rigore per l’eventuale rigore sul contatto con Taylor dopo la conclusione

65′ – Conclusione alta di Modric dal vertice dell’area piccola.

54′ – Maignan salva su Estupinan! Cross di Taylor e retropassaggio di testa del terzino ecuadoranio che mette in difficoltà il portiere rossonero che in due tempi evita l’autorete.

51′ – MOTTA DUE VOLTE! Pulisic dalla lunetta calcia a giro sul secondo palo, ma trova la risposta del giovane portiere biancoceleste che risponde presente anche sul colpo di testa di Fofana, bloccando la conclusione debole e centrale del francese.

Milan in campo con uno schieramento differente. Al momento è 4-3-3 con Tomori e Estupinan terzini e Pulisic e Saelemaekers ali offensive.

46′ – Parte il secondo tempo!

45+1′ – Si chiude il primo tempo.

35′ – Attacca il MIlan con una conclusione diagonale debole di Leao letta dalla difesa della Lazio che avvia un contropiede in cui Maldini viene lanciato a tu per tu con Maignan, ma dopo aver retto il confronto con De Winter, l’attaccante biancoceleste calcia centrale, graziando i rossoneri.

26′ – GOL DELLA LAZIO! Isaksen lanciato nello spazio da destra, salta Estupinan piazzato male, e sigla l’1-0 per i biancocelesti battendo Maignan con il mancino sul secondo palo.

25′ – TRAVERSA LAZIO! Maldini per Taylor che calcia con potenza verso la porta difesa da Maignan, ma sbatte contro il legno alto! Si salva il Milan.

23′ – Attacca da destra a sinistra il Milan. Cross di Saelemaekers e colpo di testa di Estupinan che anticipa Provstgaard, ma non trova lo specchio.

10′ – La finta di Pavlovic disorienta Provstgaard, ma la conclusione viene respinta in corner da Motta

1′ – Si parte! Il primo possesso del match è per la formazione ospite

Lazio Milan 1-0, IL TABELLINO

Marcatori: 26′ Isaksen (L)

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Przyborek, Pedro, Noslin, Dia, Ratkov, Cancellieri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Fullkrug, Nkunku.