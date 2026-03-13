Lazio Milan, Allegri torna a puntare su Estupinan: le scelte per la delicata trasferta dello Stadio Olimpico

Lazio Milan, Massimiliano Allegri scioglie gli ultimi dubbi tattici per la formazione ufficiale che scenderà in campo domenica sera

In vista della cruciale sfida di domenica sera contro la compagine biancoceleste, il tecnico del club meneghino Massimiliano Allegri, allenatore livornese plurititolato e noto per la sua gestione pragmatica, sta definendo gli ultimi dettagli della formazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, l’orientamento della panchina rossonera è quello di premiare la continuità tattica dopo il successo nella stracittadina.

Estupinan confermato sulla corsia mancina

Sulla fascia sinistra si va verso la conferma di Pervis Estupinan, dinamico laterale ecuadoriano e autore della rete decisiva nel derby vinto contro i nerazzurri. Il sudamericano è attualmente in netto vantaggio nel ballottaggio con Davide Bartesaghi, giovane e promettente difensore mancino classe 2005. Sull’out opposto agirà invece Alexis Saelemaekers, duttile esterno belga capace di garantire equilibrio nelle due fasi.

Il tandem offensivo Leao-Pulisic a caccia di gol

Il reparto offensivo del Diavolo vedrà nuovamente protagonista la coppia composta da Rafael Leao, funambolico attaccante portoghese, e Christian Pulisic, talentuoso fantasista statunitense. Per l’ex Chelsea la sfida dell’Olimpico rappresenta un’occasione speciale, essendo ancora alla ricerca del suo primo centro personale in questo stadio. La loro intesa sarà fondamentale per scardinare la difesa di casa.

Ballottaggio Jashari-Ricci per il centrocampo

Le maggiori incertezze riguardano la mediana, dove peserà l’assenza di Adrien Rabiot, possente centrocampista francese fermato per squalifica. Per sostituirlo, è aperto un duello tra Ardon Jashari, metodista svizzero dotato di ottima visione, e Samuele Ricci, elegante regista italiano. Al momento lo svizzero sembra in vantaggio per completare il reparto con Luka Modric, leggendario fuoriclasse croato, e Youssouf Fofana, roccioso mediano francese.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.