Lazio Milan, la Gazzetta rivela: «Onda rossonera a Roma». Tanti tifosi milanisti attesi all’Olimpico!

Lazio Milan, allo Stadio Olimpico di Roma sono attesi tantissimi tifosi rossoneri per il big match in programma domani sera

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport annuncia un’invasione di tifosi del Milan domenica allo Stadio Olimpico. Questo il titolo: «Onda rossonera a Roma!. Arrivano 10.000 tifosi per sostenere il Milan».

Questa la risposta milanista al ritorno sugli spalti dei gruppi organizzati della tifoseria biancoceleste. Al momento il totale dei presenti, tra biglietti venduti e abbonati laziali, tocca quasi i 50.000.

Invasione rossonera all’Olimpico: dove saranno i milanisti?

«Scontato che lo spazio riservato agli ospiti andrà esaurito (su cinquemila biglietti ne sono già stati “bruciati” più di 4.500). Ma come spesso si è visto con il Milan – e le altre big- in trasferta, anche i settori attigui attireranno parecchi tifosi rossoneri. Così, in totale, si può stimare in circa 10 mila persone di fede milanista domenica sera all’Olimpico. Un vero e proprio esercito a sostegno della squadra di Allegri», si legge sull’articolo della rosea.

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