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Rabiot out, Ricci e Jashari si giocano il posto per Lazio Milan: uno dei due è leggermente avanti!

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1 ora ago

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Rabiot assente per squalifica, salterà Lazio Milan, il suo posto se lo giocano Samuele Ricci e Ardon Jashari

Domenica sera in Lazio Milan mister Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Adrien Rabiot. Il francese, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo contro l’Inter e salterà la gara in programma allo Stadio Olimpico contro la formazione di Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano è dunque chiamato a fare delle modifiche a centrocampo. Sicurissimo di una maglia da titolare è ovviamente Luka Modric, il faro del Diavolo. La seconda maglia spetta a Youssouf Fofana, il francese nel derby ha offerto l’assist decisivo ad Estupinan ed è reduce da un periodo positivo. La terza ed ultima maglia se la giocano Samuele Ricci e Ardon Jashari.

Il ballottaggio tra i due è sostanzialmente in equilibrio, secondo il Corriere dello Sport in leggerissimo vantaggio potrebbe esserci l’azzurro ex Torino.

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