Kjaer: «Siamo la squadra più forte d’Italia»

Simon Kjaer ha parlato a Milan Tv raccontando le sue emozioni in rossonero e la sua felicità per il rinnovo. Ecco le sue parole sulla crescita della squadra:

«Quando sono arrivato al Milan c’era si un gruppo forte ma forse non la confidenza di fare quello che siamo capaci di fare. Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto come gruppo, siamo diventati la squadra secondo me più forte d’Italia al momento, anche l’anno scorso abbiamo fatto molto bene»

