Kjaer a Milan Tv: «Non c’è altro posto dove vorrei essere»

Simon Kjaer ha parlato a Milan Tv raccontando le sue emozioni in rossonero e la sua felicità per il rinnovo. Ecco le sue parole:

EMOZIONI – «Ho detto dall’inizio che sono venuto qua per dare una mano a tutti e la possibilità di rimanere al Milan è un sogno, non c’è altro posto dove vorrei stare. Sto troppo bene qua. Il corso che abbiamo fatto quando sono venuto qua, con il mister con tutti e stato un periodo speciale»

MILAN – «Per me il Milan è il più grande club al mondo, con la storia che ha, con i difensori che hanno giocato qua, per me è un sogno che vivo ogni giorno poi ho prolungato fino al 2024 e voglio vincere qualcosa prima che vada via»

MALDINI – «Ho un buon rapporto con Paolo Maldini, ha fatto la storia del calcio, forse il difesore della storia del calcio. Altri due anni, dopo questa stagione, sono orgoglioso di quello. Paolo dà un grande impatto alla società e al gruppo noi dobbiamo dare ogni giorno di più»

PIOLI – «Ho sempre avuto un grande rapporto con lui, che mi lascia fare il mio lavoro, ha tanta fiducia in me e quello mi ha aiuta a dare sempre il massimo per me e per la squadra. Non lo conoscevo tanto prima di arrivare al Milan, il suo impatto ogni giorno sempre con il sorriso, mi cheide sempre come sto, se c’è una persona che mette tutto per la squadra per la società è il mister. Vede prima la persona che il calciatore»

CRESCITA – «Quando sono arrivato al Milan c’era si un gruppo forte ma forse non la confidenza di fare quello che siamo capaci di fare. Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto come gruppo, siamo diventati la squadra secondo me più forte d’Italia al momento, anche l’anno scorso abbiamo fatto molto bene»

OBIETTIVI – «Voglio dare il massimo per poter far si che si ricordi che c’è stato un danese che ha fatto la storia del Milan, poi ci sono tanti step ma penso un giorno alla volta, il mio sogno è finire la carriera qua ma non nel 2024, sono ancora giovane»