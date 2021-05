Kessie, altra grande prova ed ora la sfida più importante della stagione

Kessie, promosso a pieni voti al termine della gara con il Benevento, una prova degna del suo grande nome dopo le difficoltà oggettive di Roma

Insieme a Bennacer torna a formare la diga perfetta in una serata non facile da affrontare psicologicamente, come ricordato anche da Pioli. Al di là della mole dell'avversario, era necessario ritrovare forza mentale ed energia, altra richiesta da parte di Pioli.

GARANZIA- Lazio a parte, si contano su una mano le prove incerte di Kessie ed ora lo aspetta la sfida più importante della stagione, quella che potrebbe davvero decidere il futuro della squadra. A gennaio la Juventus arrivò a San Siro per prendersi tre punti con una prova di forza straordinaria, domenica prossima toccherà al Milan e soprattutto all’ivoriano non vanificare quanto fatto fino ad ora.