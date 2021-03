Kessie, a lui il premio per la terza volta consecutiva: forza e certezza

Kessie, i tifosi rossoneri hanno scelto lui come MVP di Manchester United-Milan, partita valida per l’andata degli Ottavi di Finale di Europa League

Kessie, i tifosi rossoneri hanno scelto lui come MVP di Manchester United-Milan, partita valida per l’andata degli Ottavi di Finale di Europa League. Come riporta acmilan.com, per il centrocampista ivoriano è il terzo premio consecutivo, un riconoscimento che una volta di più attesta una prestazione da leader senza mai una sbavatura.

ORA DUE PROVE DEL NOVE- Domenica contro il Napoli e giovedì il ritorno contro lo United, il Milan cercherà dunque di continuare a costruire per raggiungere i propri obiettivi. Il voto altissimo e meritato dei maggiori quotidiani odierni nei suoi confronti appare di ottimo auspicio, malgrado le tante assenze di questi tempi.