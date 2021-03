Kessie, nemmeno il goal annullato scalfisce il suo umore: prova da gigante e voto assolutamente degno della prestazione offerta sul campo

Kessie, nemmeno il goal annullato scalfisce il suo umore: prova da gigante e voto assolutamente degno della prestazione offerta sul campo inglese, uno dei più difficili ma forse anche uno di quelli che più ti lascia giocare, come è nella mentalità di gioco inglese. L’ivoriano esce da Old Trafford con un goal annullato (ingiustamente) ed una prestazione che Gazzetta premia con un 7,5, lo stesso voto di Kjaer ma diverso nel giudizio globale.

IL PRESIDENTE- La rosea di questa mattina torna sul soprannome che lui stesso, scherzando (ma forse non troppo), si è dato una mattina, parcheggiando l’auto al posto di Gazidis. Questo per far capire quanto sia importante questo giocatore nel Milan attuale, passato da possibile partente ad essere uno dei più presenti e dei più prolifici. “Ormai rappresenta l’oro del club”. Così scrive il quotidiano, parlando in termini economici ma anche di sostanza in mezzo al campo. E sul giudizio: “Sovrasta lo United quando scala sulla trequarti. Giocatore universale”.