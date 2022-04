Kalulu a Milan Tv: «Dobbiamo migliorare delle cose per riuscire a portare a casa le partite». Le parole del difensore rossonero prima della sfida contro il Genoa

Le parole di Pierre Kalulu ai microfoni di Milan Tv prima della sfida contro il Genoa:

PARTITA IMPORTANTE – «Abbiamo preparato questa partita come tutte le altre della stagione, ma sappiamo che dobbiamo migliorare delle cose per portare a casa la partita».

BUON MOMENTO PER TE – «Si, è vero che sono in un buon momento. Tutti dicono solo belle cose su di me, ma sappiamo tutti che nel calcio le cose vanno velocissime e non bisogna mai abbassare la concentrazione».

IL PUBBLICO – «L’affetto del pubblico la sento anche dentro la città. Lo stadio pieno è una bella cosa sia per noi calciatori che per il pubblico che vede una bella partita (bella atmosfera)».