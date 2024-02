Jovic squalificato due giornate, Pioli lo sostituirà così: cosa cambia in vista dell’Atalanta

Jovic squalificato due giornate, Pioli lo sostituirà così: cosa cambia in vista della sfida contro l’Atalanta

Nella giornata di ieri è arrivata la tanto attesa stangata nei confronti di Luka Jovic. Il serbo, su decisione del Giudice Sportivo, sarà costretto a saltare le prossime sue sfide di campionato con Atalanta e Lazio.

Per questo motivo Pioli è costretto a rivedere le sue scelte tra Europa League e Serie A. Domani sera potrebbe esserci spazio proprio per il serbo, mentre con i bergamaschi dovrebbe giocare Giroud dal primo minuto con Okafor primo possibile cambio per l’attacco rossonero.