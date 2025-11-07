Jashari sta tornando, Parma Milan può essere l’occasione giusta: le ultime

Jashari potrebbe avere una chance nel corso di Parma Milan. Massimiliano Allegri ha un piano!

Le ultime notizie da Milanello portano una ventata di ottimismo per il Milan e per il suo allenatore, Massimiliano Allegri, il tecnico toscano noto per la sua gestione oculata delle risorse e dei rientri post-infortunio. Il centrocampista svizzero Ardon Jashari, arrivato in estate con grandi aspettative ma subito frenato da un infortunio, è finalmente pronto a rivedere il campo.

Dopo aver recuperato pienamente dalla frattura al perone che lo ha tenuto ai box per un periodo significativo, il talentuoso mediano è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo già da oltre una settimana. Segno tangibile del suo rientro è stata la convocazione per la recente sfida contro la Roma, dove ha figurato in panchina. Nonostante non sia stato utilizzato nel big match, la sua presenza è stata un segnale forte: il ragazzo è pronto.

Jashari: Da Panchina a Potenziale Arma a Gara in Corso

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, non è affatto da escludere che nella prossima trasferta contro il Parma, in programma domani sera, mister Allegri possa concedere a Jashari i primi minuti di gioco dopo lo stop. Questo potrebbe non essere un esordio assoluto (Jashari aveva già giocato 16 minuti alla prima di campionato contro la Cremonese), ma rappresenterebbe di fatto la vera ripartenza della sua avventura in maglia rossonera.

Ardon Jashari, descritto come un centrocampista d’impostazione con buona visione di gioco e duttilità tattica, è un elemento su cui il Diavolo ha investito molto. Il suo graduale inserimento è fondamentale, soprattutto in un reparto nevralgico come il centrocampo, dove l’ex Bruges andrà ad alternarsi con giocatori del calibro di Luka Modric, Samuele Ricci e Fofana.

Il Test Parma e la Sosta Nazionale

Il match contro il Parma, squadra di talento e in cerca di punti pesanti, si presenta come il contesto ideale per un inserimento soft a partita in corso. Allegri potrebbe sfruttare l’eventuale frazione di gioco nel secondo tempo per valutare la tenuta fisica e la capacità di Jashari di rientrare nei meccanismi tattici del Milan, prima della sosta per le Nazionali che gli permetterà di affinare ulteriormente la condizione.

Per i meneghini, ogni pedina è cruciale in questa fase della stagione. Avere Jashari pienamente disponibile non solo fornisce un’opzione di qualità in più al centrocampo, ma alleggerisce anche il carico sui titolari, consentendo al tecnico di operare un turnover ragionato. L’attesa per rivedere in campo il gioiello svizzero è alta: che il Tardini sia il palcoscenico della sua rinascita in Serie A.