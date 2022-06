L’Italia ha battuto l’Ungheria nel match di Nations League. Calabria, per la prima volta titolare, in campo 90′, Tonali dentro nel finale

L’Italia ha battuto l’Ungheria nel match di Nations League. Decisivi i gol di Barella e Pellegrini, inutile per gli ospiti l’autogol di Mancini.

Dei rossoneri presenti Calabria, per la prima volta titolare, in campo fino al fischio finale, Tonali dentro all’84’ al posto di Barella. Folorenzi non impiegato