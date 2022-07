Nel post partita del match tra Italia Femminile e Spagna, Laura Giuliani ha commentato il pareggio e fatto i complimenti a Bergamaschi

«Una partita che entra nella storia. Oggi è stata la prima partita ufficiale da professioniste, giocata in una cornice bellissima e calorosissima. Adesso stacchiamo qualche giorno e ricarichiamo le energie. The best is yet to come. P.s. complimenti a Bergamaschi per il primo gol da professionista»