MN 24- Infortunio Tonali: ecco le condizioni del centrocampista

Sospiro di sollievo per il Milan: gli esami a cui si è sottoposto questa mattina Sandro Tonali hanno escluso lesioni

Come raccolto dalla nostra redazione il centrocampista, uscito nel corso dell’amichevole di due giorni fa contro il Vicenza per un problema fisico, verrà quindi valutato giorno per giorno per capire quando riaverlo a disposizione.