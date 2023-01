Infortunio Mike Maignan, le ultime sulle condizioni del portiere rossonero

Le ultime sulle condizioni di Mike Maignan: non sarà disponibile per la Supercoppa con l’Inter e l’obiettivo è di rivederlo per Milan-Tottenham. I dettagli

C’è grande cautela sulle condizioni di Mike Maignan in vista del suo ritorno in campo e il Milan non vuole accelerare i tempi.

Il portiere francese non sarà disponibile per la Supercoppa con l’Inter e l’obiettivo è di rivederlo in campo il 14 febbraio per Milan-Tottenham, ma non è semplice.