Infortunio Calabria: escluse lesioni, ecco quando può tornare a giocare

Infortunio Calabria: il terzino, uscito anzitempo dal ritiro azzurro, sta bene. Sono state escluse lesioni gli esami hanno evidenziato…

Davide Calabria, uscito anzitempo dal ritiro azzurro, pre Italia-Belgio, non ha subito lesioni, ma gli esami strumentali avrebbero evidenziato solamente un risentimento muscolare.

Il terzino rossonero, come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, dovrebbe rientrare a pieno organico già per la sfida di San Siro contro l’Hellas Verona.