Infortunio Bernardeschi: lo juventino in dubbio con il Milan

Infortunio Bernardeschi: ginocchio ancora dolorante. Il numero 20 della Juventus è in dubbio per la sfida con il Milan

Non solo Chiesa, come scrive Tuttosport in vista del big match tra Juventus e Milan dovranno anche essere valutate le condizioni di Federico Bernardeschi, non convocato per il Malmoe a causa di un piccolo fastidio al ginocchio.

Si tratta solo di una botta rimediata nella partita col Napoli, nulla di grave, però il ginocchio resta ancora dolorante. Da qui a domenica Allegri e lo staff medico decideranno come comportarsi in merito.

LEGGI ANCHE SU JUVENTUSNEWS24