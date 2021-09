Infortunio Chiesa: ci sarà col Milan? Le novità sull’esterno

Juventus Milan, Chiesa nelle mani dei fisioterapisti: cosa filtra. La decisione sul rientro dell’esterno offensivo spetterà ad Allegri

Federico Chiesa dovrebbe essere candidato a una maglia da titolare con il Milan. Dopo aver saltato la partita con il Napoli e non essere partito per la Svezia dopo il fastidio muscolare al flessore accusato in Nazionale, il numero 22 potrebbe rientrare domenica.

Affidato alle mani dei fisioterapisti e del preparatore Mario Feri, ha continuato la riabilitazione da solo alla Continassa. In casa Juventus ci sono segna di ottimismo sul rientro con i rossoneri, ma la scelta finale sarà di Allegri. Lo scrive Tuttosport.

