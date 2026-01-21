Impallomeni esalta Allegri: «Il Milan in panchina ha uno stratega capace di adattarsi e soffrire»

Impallomeni esalta Massimiliano Allegri durante un intervento radiofonico. Le dichiarazioni dell’opinionista sul tecnico livornese

Allegri Milan continua a essere un binomio solido e vincente in questa fase della stagione. Dopo il successo di misura contro il Lecce a San Siro, il lavoro di Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere le partite, sta raccogliendo consensi anche tra addetti ai lavori e opinionisti. Tra questi, Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi commentatore radiofonico, che ha voluto sottolineare l’impatto del tecnico sulla squadra rossonera.

Il Milan arriva a questo momento della stagione con una continuità di risultati che rafforza la classifica e consolida le ambizioni in campionato. La vittoria sull’organizzato Lecce ha messo in evidenza una squadra compatta, capace di gestire i ritmi e di colpire nei momenti chiave della gara. Un aspetto che rientra pienamente nella filosofia di Allegri, da sempre attento all’equilibrio tra fase difensiva e gestione offensiva.

Nel fine settimana i rossoneri saranno attesi da un banco di prova significativo: la trasferta all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, tecnico esperto e riconosciuto per l’intensità delle sue squadre. Un confronto che potrà dire molto sulle reali ambizioni del Milan e sulla solidità del percorso intrapreso.

Secondo Impallomeni, la forza di Allegri non risiede solo nei risultati, ma nella capacità di adattare la squadra alle diverse situazioni di gara. Il tecnico sta dimostrando di saper alternare fasi di dominio a momenti di sofferenza, mantenendo però sempre il controllo strategico del match. Un approccio che, nel lungo periodo, può fare la differenza nella corsa ai vertici del campionato.

ALLEGRI – «Sta facendo un grande lavoro, Allegri si sta divertendo nel fare tabelle, riesce a giocare in modi diversi, che sa giocare, che sa soffrire. È stratega».