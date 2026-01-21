Allegri, il Milan non si ferma: 20 gare senza sconfitte in Serie A, il dato storico

Allegri, la striscia positiva del tecnico con il Milan racconta una continuità rara nel campionato italiano: venti partite consecutive senza ko

Il Milan continua a macinare numeri importanti in Serie A, confermando una solidità che trova pochi precedenti nella storia recente del club. I rossoneri hanno infatti raggiunto quota 20 partite consecutive senza sconfitte nello stesso campionato: un percorso fatto di 13 vittorie e 7 pareggi, che fotografa una squadra capace di mantenere continuità anche nei momenti più complessi della stagione.

Un dato che assume ancora più valore se confrontato con il passato. L’ultima volta che il Milan riuscì a fare meglio risale al periodo compreso tra settembre 1992 e marzo 1993, quando arrivò a una striscia di 23 gare di imbattibilità (17 successi e 6 pareggi). In panchina, in quel caso, sedeva Fabio Capello, tecnico simbolo di un’epoca dominata dal controllo del gioco e da una straordinaria solidità difensiva.

Oggi, a guidare i rossoneri è Massimiliano Allegri, allenatore livornese noto per la sua capacità di leggere le partite, gestire i momenti chiave del campionato e ottenere risultati attraverso equilibrio tattico e pragmatismo. La striscia attuale testimonia proprio questa filosofia: pochi rischi, attenzione ai dettagli e una squadra sempre difficile da battere.

Il dato è stato evidenziato da Opta, che ha sottolineato come si tratti di un evento storico per il club in epoca moderna. Opta riporta infatti come questa sequenza rappresenti la prima volta, dall’inizio degli anni Novanta, che il Milan raggiunge almeno 20 gare senza sconfitte in un singolo campionato di Serie A.

Numeri che rafforzano la candidatura del Milan nelle zone alte della classifica e che certificano il peso del lavoro di Allegri, sempre più centrale nel dare identità e continuità ai rossoneri.