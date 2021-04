Ibrahimovic al ristorante. La posizione della Regione Lombardia riguardo alla carica di testimonial ricoperta dallo svedese

«Ringrazio per la segnalazione che girerò all’assessore Stefano Bolognini, che ha la delega della comunicazione», si è limitata a rispondere Letizia Moratti a una interrogazione durante la seduta al Pirellone. «Per me il caso è chiuso, anzi è un non caso. Ibrahimovic si è già giustificato, ha detto che era lì solo per lavoro. Comunque ne parlerò con il presidente Fontana» ha invece ribadito Bolognini.

Un rimpallo di responsabilità quello dei vari addetti regionali che difficilmente tuttavia porterà – come scrive La Repubblica – ad un’ammonizione nei confronti del testimonial per la prevenzione da Covid Zlatan Ibrahimovic.