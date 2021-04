Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Ibrahimovic si sarebbe fatto aprire un locale a Milano nonostante la zona rossa

Secondo quando riportato da Fanpage, Zlatan Ibrahimovic ieri si sarebbe fatto aprire attorno alle 13.30 il ristorante di Tano Simonato, proprietario del locale “Tano passami l’olio” a Milano. Il pranzo – secondo la ricostruzione fatta dal giornale online – sarebbe costato circa 300 euro.

«È stata una cosa tra amici, normali, siamo amici e noi ogni tanto ci vediamo da me se non ci vediamo da altri amici. Non hanno pranzato, da amici abbiamo bevuto un bicchiere di vino» ha affermato il ristoratore. Un evento che stride sicuramente con la zona rossa fino a ieri vigente nel capoluogo lombardo.