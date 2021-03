Ibra, presente nell’amichevole con l’Estonia, poi il ritorno a Milano per tornare a riprendere l’allenamento con regolarità a Milanello

Ibra, presente nell’amichevole con l’Estonia di oggi pomeriggio, poi il ritorno a Milano per tornare a riprendere l’allenamento con regolarità a Milanello. Gazzetta dello sport a pag. 14 titola così: “Ibra si gestisce: «Ma puoi addomesticare un leone non me». E ancora: “L’attaccante rossonero in panchina contro l’Estonia, domani sarà a Milano. «Dopo i 30 sono migliorato».

E RAIOLA RINCARA- «È più forte persino di quel che lui pensa, deve giocare altri tre o quattro anni per sé stesso e poi altri otto per pagare me, vuol dire che giocherà almeno fino a cinquant’anni». Queste le parole del procuratore a The Atheltic.