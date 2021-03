Raiola: «Ibrahimovic giocherà fino a 50 anni per pagare me»

Intervenuto ai microfoni di The Athletic, Mino Raiola ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di The Athletic, Mino Raiola ha così parlato riguardo al futuro del proprio assistito Zlatan Ibrahimovic:

«Zlatan è da vent’anni con me, con lui ho un rapporto ancora più stretto che con gli altri miei assistiti. È più forte persino di quel che lui pensa. Futuro? Deve giocare ancora tre o quattro anni per se stesso, poi almeno altri otto per pagare me (ride, ndr). Vuol dire che giocherà almeno fino a 50 anni».