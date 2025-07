Calciomercato Milan, Colombo al passo d’addio: un club accelera, sono ore decisive

Calciomercato Milan, Lorenzo Colombo sempre più nel mirino del Parma per la prossima stagione: tutti i dettagli

Il Parma Calcio 1913 è più che mai attivo sul mercato dei trasferimenti, con un obiettivo chiaro e prioritario: rinforzare il proprio reparto offensivo. La ricerca di un bomber di razza, capace di garantire un cospicuo bottino di reti nella prossima stagione, è diventata la principale preoccupazione della dirigenza crociata. Il nome che continua a infiammare le discussioni e a circolare con maggiore insistenza tra gli addetti ai lavori è quello di Ivanovic, un attaccante di grande prospettiva e già nel mirino del club emiliano da diverse settimane.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Gazzetta.it, il Parma avrebbe già formulato una proposta concreta per Ivanovic, mettendo sul piatto ben 10 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa con il Millwall, attuale proprietario del cartellino del giocatore, si sta rivelando più complessa del previsto. Il club inglese, infatti, valuta il proprio attaccante in maniera significativamente superiore, chiedendo una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, ben 6 milioni in più rispetto all’offerta iniziale del Parma. Questa distanza economica sta rendendo i negoziati intricati, ma l’interesse del Parma per Ivanovic rimane elevatissimo, testimoniando la volontà di investire su un profilo che si ritiene possa fare la differenza. La sua capacità di finalizzazione e la sua fisicità lo rendono un candidato ideale per l’attacco gialloblù, in un campionato sempre più competitivo come la Serie A.

Consapevole delle difficoltà che si possono incontrare in operazioni di mercato di tale portata, l’amministratore delegato del Parma, Cherubini, ha dimostrato grande lungimiranza e proattività. Per evitare di trovarsi impreparato e per non farsi cogliere di sorpresa da eventuali intoppi nella trattativa per Ivanovic, Cherubini si è già attivato per individuare un possibile alter ego sul mercato. La scelta è ricaduta su Lorenzo Colombo, un giovane attaccante italiano di proprietà del Milan. Colombo, reduce da un’esperienza in prestito all’Empoli, dove ha avuto modo di accumulare preziosi minuti e maturare, rappresenta una valida alternativa per il ruolo di prima punta.

I contatti tra il Parma e l’entourage di Colombo, così come con il calciomercato Milan, sono già stati avviati. Le parti stanno attualmente conducendo i primi colloqui esplorativi per comprendere la fattibilità dell’operazione. Si stanno valutando tutti gli aspetti, da quelli economici a quelli tecnici, per capire se Colombo possa rappresentare il profilo giusto per le esigenze del Parma, sia in caso di mancato accordo per Ivanovic, sia come potenziale rinforzo complementare. La possibilità di acquisire un giovane talento italiano, già abituato ai ritmi del calcio di alto livello grazie all’esperienza con l’Empoli e al vivaio del Milan, rende Lorenzo Colombo un obiettivo molto interessante per il club ducale. Il mercato è in ebollizione e i prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro dell’attacco del Parma.