Mercato Milan, Tare chiamato alla reazione! Operazioni a rilento, queste le necessità della rosa

Mercato Milan, Igli Tare, dopo il naufragio dell’operazione Archie Brown, è chiamato ad una rapida reazione: tutte le necessità della rosa rossonera

È il 12 luglio e il Milan si trova a un bivio cruciale a poco più di un mese dall’inizio ufficiale della stagione 2025-2026. Con appena due acquisti finora – Samuele Ricci già ufficializzato e Luka Modric in procinto di unirsi ai rossoneri la prossima settimana – la campagna acquisti estiva del Diavolo sembra procedere a ritmo lento, nonostante le chiare esigenze delineate dal DS Igli Tare: un altro centrocampista, un terzino destro, un terzino sinistro e un attaccante. Sebbene ci sia tempo fino al 1° settembre per completare la rosa, la sensazione generale, condivisa anche dalla Gazzetta dello Sport, è che il Milan debba accelerare per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una squadra competitiva il prima possibile.

Il “Problema Attaccante”: Urgenza in Attacco

La situazione più preoccupante riguarda senza dubbio il reparto offensivo. Il Milan rischia di affrontare quasi tutte le amichevoli estive senza un centravanti titolare che farà parte del gruppo per la nuova stagione. Santiago Gimenez, rientrato da poco dagli impegni con il Messico, si unirà alla squadra a inizio agosto, quando il resto del gruppo tornerà dalla tournée in Asia e Australia. Questo significa che avrà pochissimo tempo per allenarsi con i compagni e assimilare le direttive di Max Allegri prima del cruciale match di Coppa Italia del 17 agosto. Le voci di mercato suggeriscono che il nuovo attaccante arriverà solo a agosto inoltrato, il che implicherebbe la sua assenza in gran parte dei test pre-campionato. L’unico attaccante a disposizione di Allegri in queste settimane sarà Lorenzo Colombo, il cui futuro, tuttavia, è lontano da Milanello. Questa carenza in attacco potrebbe compromettere la preparazione della squadra e la capacità di Allegri di integrare i nuovi schemi offensivi.

Caccia ai Terzini: Mancanza di Fasce

Parallelamente, il Milan deve chiudere in fretta anche le trattative per i due terzini, dato che sia sulla corsia destra che su quella sinistra è necessario l’arrivo di potenziali titolari che possano competere con Alex Jimenez. Per la fascia sinistra, sembrava quasi fatta per Archie Brown del Gent, ma l’inglese ha preferito trasferirsi al Fenerbahçe, lasciando il Milan con un’altra trattativa sfumata. Sulla destra, continuano a circolare i nomi di Pubill e Doué. Nei piani dell’AD Furlani e del DS Tare, c’è la speranza di consegnare ad Allegri almeno un terzino prima della partenza per l’Asia, uno scenario che, dopo il caso Brown, appare al momento complicato. Un altro dossier aperto è l’infinita trattativa con il Club Brugge per Ardon Jashari, un altro centrocampista che potrebbe rinforzare la mediana rossonera. Purtroppo, per il nuovo attaccante, come anticipato, si dovrà attendere più tempo.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come il calciomercato Milan si trovi in una situazione dove l’urgenza degli acquisti è tangibile. Il ritardo nell’arrivo dei nuovi innesti, specialmente in ruoli chiave come l’attaccante e i terzini, potrebbe avere ripercussioni significative sulla preparazione atletica e tattica della squadra di Allegri. L’auspicio è che il Milan riesca a accelerare le operazioni di mercato nelle prossime settimane per presentarsi al meglio all’inizio della nuova, intensa stagione.