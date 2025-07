Calciomercato Milan, Fabrizio Romano smorza gli entusiasmi: «Colpo in attacco molto complicato». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le parole di Fabrizio Romano, il guru del calciomercato, risuonano come un campanello d’allarme per i tifosi rossoneri: “Nicolas Jackson piace tanto al Milan, ma i costi sono molto alti”. Un’affermazione che delinea chiaramente la situazione attuale e futura del club di Via Aldo Rossi riguardo al talentuoso attaccante del Chelsea. L’interesse per Jackson non è una novità, ma l’accento sui costi elevati sottolinea la complessità dell’operazione.

Nicolas Jackson, attaccante classe 2001, ha mostrato lampi di grande potenziale con la maglia dei Blues, attirando l’attenzione di diversi top club europei. La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e un buon fiuto per il gol lo rendono un profilo estremamente interessante per un Milan che cerca rinforzi in attacco. Le caratteristiche del giocatore si sposerebbero bene con il sistema di gioco rossonero, offrendo un’alternativa valida e con margini di crescita significativi.

Tuttavia, il Chelsea è noto per le sue valutazioni economiche spesso proibitive. Jackson, arrivato a Londra solo un anno fa per una cifra considerevole, è considerato un asset importante per il futuro dei Blues. Ciò significa che per strapparlo al club inglese servirà un investimento cospicuo, ben oltre le cifre che il Milan è solito spendere per un singolo giocatore.

Il Milan, dal canto suo, è sempre attento alle dinamiche di bilancio e difficilmente si lancerebbe in un’asta al rialzo. Questo non significa che l’interesse sia svanito, ma piuttosto che la dirigenza rossonera dovrà studiare attentamente ogni possibile formula per abbassare le pretese del Chelsea. Si potrebbe pensare a un prestito con diritto/obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, oppure all’inserimento di contropartite tecniche che possano far gola ai londinesi.

L’operazione Jackson si preannuncia quindi come una delle telenovele del mercato estivo. Il gradimento c’è, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza, ma l’ostacolo principale rimane il prezzo. Il Milan è chiamato a dimostrare la sua abilità nel destreggiarsi tra le richieste economiche e le proprie ambizioni sportive.