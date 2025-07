Mercato Milan, dalla Francia assicurano! Seconda offerta di Furlani, cifre e dettagli

Mercato Milan, in Francia assicurano che Furlani abbia presentato una seconda offerta per Guela Doue: cifre e dettagli

Il calciomercato Milan non molla la presa su Guéla Doué, il promettente terzino destro ivoriano dello Strasburgo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, autorevole quotidiano sportivo francese, i rossoneri avrebbero presentato una seconda offerta per il giovane talento, alzando la posta in gioco a 18 milioni di euro. Questa nuova proposta arriva dopo un primo tentativo da 15 milioni che era stato prontamente rifiutato dal club alsaziano.

L’insistenza del Milan per Doué è un chiaro segnale della volontà della dirigenza di rinforzare la fascia destra difensiva, un ruolo che necessita di nuove energie e prospettive future. Il terzino ivoriano, classe 2002, ha impressionato nella scorsa stagione per la sua velocità, la sua capacità di spinta e la solidità difensiva, caratteristiche che lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio moderno e per le ambizioni del Milan. La sua giovane età, 22 anni, lo rende inoltre un investimento a lungo termine, in linea con la strategia societaria di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita.

Nonostante l’aumento dell’offerta, che testimonia la serietà dell’interesse del Milan, L’Equipe sottolinea come la nuova cifra non abbia scalfito la posizione dello Strasburgo. Il club francese, infatti, continua a mantenere una valutazione decisamente più alta per il proprio gioiello. Questa fermezza da parte dello Strasburgo è comprensibile, considerando non solo il valore intrinseco del giocatore, ma anche la sua importanza all’interno del progetto tecnico e la durata del suo contratto. Per un club come lo Strasburgo, cedere un talento così promettente non è una decisione da prendere alla leggera, e la richiesta economica riflette la consapevolezza del potenziale di Doué e del valore di mercato che un calciatore con le sue caratteristiche può raggiungere.

La trattativa si prospetta quindi complessa e potenzialmente lunga. Da un lato c’è il Milan, determinato ad acquisire il giocatore per rafforzare un reparto chiave; dall’altro, lo Strasburgo, deciso a massimizzare il valore del proprio asset. La differenza tra l’offerta milanista e la richiesta alsaziana è ancora significativa, suggerendo che le parti dovranno trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambi. Sarà fondamentale capire se il Milan sarà disposto a spingersi ulteriormente nella propria offerta o se cercherà di trovare altre soluzioni per convincere lo Strasburgo, magari inserendo bonus legati alle prestazioni o percentuali sulla futura rivendita.

Il mercato estivo è ancora lungo, e la vicenda Guéla Doué è destinata a tenere banco nelle prossime settimane. I tifosi rossoneri sono in trepida attesa di capire se il talentuoso terzino ivoriano vestirà la maglia del Diavolo nella prossima stagione, aggiungendo qualità e dinamismo alla rosa di Allegri. L’esito di questa trattativa dipenderà dalla volontà dello Strasburgo di cedere e dalla strategia del Milan di trovare la chiave per sbloccare l’affare. Resta da vedere se un accordo potrà essere trovato e se Doué, come molti sperano, diventerà il nuovo rinforzo per la fascia destra rossonera.