Gravina: «Il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione culturale»

Gabriele Gravina ha parlato durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy: le sue dichiarazioni

«Il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione culturale, ha bisogno di cambiamento, che fa paura e non viene accettato né condiviso. È diventata un’esigenza del nostro mondo. A partire dalla riforma del calcio, perché credo ci sia un eccessivo numero di squadre professionistiche, anche perché sono inserite in un contesto surriscaldato. Tanti puntano a difendere quello che hanno, più che cercare promozione. Non credo che tema sia legato alla riduzione delle squadre, ma soprattutto legato a una nuova concezione di intendere i diversi livelli. Bisogna incidere sulla riforma prevista nei decreti attuativi sulla nuova figura del lavoratore sportivo. Il nostro compito è quello di mettere insieme tutte le idee».

