Fulvio Giuliani: «Milan? Una mancanza di equilibrio tra i reparti»

Fulvio Giuliani, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato il rendimento del Milan nelle ultime partite. Le sue parole:

«L’assenza di Tomori ha pesato tantissimo, non solo lui, credo ci sia stat una mancanza di equilibrio in generale, dopo la sconfitta contro la Fiorentina come tanti avevo detto che il Milan sembrava un treno infermabile, perchè va bene hanno preso 4 gol, non va bene e ci mancherebbe altro però quella sera non possiamo dire che il Milan sia stato dominato dai viola, tutt’altro hanno sprecato l’impossibile. Ben diverso il discordo con il Sassuolo. Una mancanza di equilibrio tra i reparti, troppi gol figli di uno scollamento tra la squadra. »