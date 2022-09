Giuliani: «Faremo del nostro massimo per centrare l’obiettivo»

Laura Giuliani ha parlato ai microfoni della Figc in vista dell’impegno dell’Italia Femminile contro la Moldavia

«Sarà la prima partita delle ultime due tappe che ci separano dal Mondiale, siamo carichissime non vediamo l’ora di scendere in campo e stiamo lavorando per questo. Nulla è scontato. I nostri tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo in campo, cercheremo di fare del nostro meglio per renderli felici e portare a casa questo obiettivo»