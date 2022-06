Laura Giuliani protagonista di uno spot Rai in onda in questi giorni in vista dell’inizio ormai imminente dell’ Europeo

«Ci sono sempre stati tanti pregiudizi, ce ne sono ancora tanti. Mi dicevano: “Tu sei una ragazza non puoi giocare a calcio” e io rispondevo “un giorno arriverò dove tu non arriverai”, il calcio è di tutti»