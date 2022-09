Giroud: «Ritorno a Stamford Bridge? Ecco cosa mi aspetto»

Olivier Giroud si è raccontato in un intervista a Telefoot, parlando di questo periodo della sua carriera. Ecco cosa ha detto

Olivier Giroud si è raccontato in un intervista a Telefoot, parlando di questo periodo della sua carriera. Ecco cosa ha detto:

Sul Chelsea, avversario in Champions del Milan: «Spero in un caloroso benvenuto. Ho lasciato il club in buoni rapporti, come tutti gli altri club. Tornare con il Milan contro Chelsea è grandioso. Penso che sarà un bel momento»