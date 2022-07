Giacinti: «Al Milan non mi sentivo valorizzata»

Valentina Giacinti si è raccontata alla rivista 11 tornando anche sui motivi dell’addio al Milan a gennaio. Le sue parole

«Io sono andata via dal Milan perchè mi accorgevo di non crescere più e io volevo crescere ulteriormente. Tutte vogliamo crescere. Crechiamo sempre di più, non vogliamo accontertarci. Patrizia Panico mi ha preso in una situazione difficile e mi ha aiutato ad uscire da un limbo in cui stavo male, al Milan non mi sentivo più valorizzata»