Giampaolo vuole Krunic al Torino: ecco la risposta del Milan

Marco Giampaolo, neo tecnico del Torino, vorrebbe portare Rade Krunic in granata: ecco la risposta del Milan

Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Torino, sarebbe interessato a potare in granata il centrocampista bosniaco del Milan Rade Krunic. Il centrocampista è stato prelevato dai rossoneri per 8 milioni di euro l’estate scorsa e non partirà per una cifra inferiore.

Il Milan al momento non ha alcuna intenzione di cedere il classe ’93, unica vera alternativa a Kessié in rosa, ma se da Torino dovesse arrivare l’offerta giusta allora Maldini e Massara si potranno sedere al tavolo delle trattative.